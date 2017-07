Frauen bekommen in Deutschland nur halb so viel Pension wie Männer

Die Differenz hat sich aber seit 1995 um 16 Prozentpunkte verringert. Die Lücke in Ostdeutschlang deutlich kleiner

Passau – Frauen erhalten in Deutschland weiterhin deutlich geringere Pensionen als Männer. Frauen beziehen im Alter durchschnittlich 47 Prozent von dem, was Männer erhalten, wie die "Passauer Neue Presse" am Samstag unter Berufung auf eine Antwort des deutschen Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion berichtete.

In den neuen Bundesländern Ostdeutschlands ist die Differenz mit 28 Prozent deutlich geringer als in den westlichen Bundesländern (58 Prozent). In den Zahlen berücksichtigt sind dem Bericht zufolge neben der gesetzlichen Pension auch die betriebliche und private Altersvorsorge sowie die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes. Seit 1995 hat sich der Unterschied bei den Altersbezügen von Männern und Frauen um 16 Prozentpunkte verringert – im Schnitt um 0,8 Prozentpunkte pro Jahr.

Die deutsche Bundesregierung geht davon aus, "dass sich der Trend auch in Zukunft fortsetzen wird", wie es in der Antwort des Ministerium heißt. Ende 2016 bekamen Männer im Westen im Schnitt 1078 Euro und im Osten 1171 Euro staatliche Pension ausgezahlt. Bei Frauen waren es 606 Euro beziehungsweise 894 Euro.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der Union vor, "die Altersarmut vieler Frauen mit Seelenruhe" auszusitzen. "Durchschnittlich erhalten Frauen nur halb so viel Rente wie Männer. Und wenn es nach der Union geht, wird diese Differenz erst in rund 65 Jahren ausgeglichen sein", sagte die Grün-Politikerin der Zeitung.

Es müsse Frauen erleichtert werden, eine eigenständige Alterssicherung aufzubauen. Das gehe "durch einen Arbeitsmarkt ohne Diskriminierungen, gute Angebote bei der Kinderbetreuung, durch ein Rückkehrrecht zur Vollzeit, ein stabiles Rentenniveau und attraktivere Bedingungen bei betrieblicher und privater Vorsorge". (APA, AFP, 15.7.2017)