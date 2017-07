Alexandri-Schwestern im WM-Finale

Vasiliki in Einzel-Kür auf Platz acht, Schwestern im Duett Neunte

Budapest – Vasiliki Pagona Alexandri hat sich am Freitag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest für das Einzel-Finale in der technischen Kür qualifiziert. Die 19-Jährige Synchronschwimmerin erreichte bei ihrem WM-Debüt mit 82,7804 Punkten den achten Platz von 30 Starterinnen und steht damit im Finale der besten Zwölf (Samstag).

Ihre Schwestern Anna-Maria und Eirini Marina erreichten im Duett-Vorkampf 85.0805 Punkte und Platz neun. Auch sie stehen damit im Endkampf am Sonntag.