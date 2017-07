Bonucci verlässt Juve in Richtung Milan

Weltklasse-Verteidiger spielte seit sieben Jahren in Turin

Mailand – Der AC Milan hat am Freitag die Verpflichtung von Leonardo Bonucci bekanntgegeben. Der 30-jährige Routinier, der mit Juventus Turin zuletzt sechsmal in Serie die Meisterschaft gewann und seit 2010 in Turin spielt, gilt als einer der besten Verteidiger der Gegenwart. Mit Giorgio Chiellini bildete Bonucci bei Juve und im italienischen Nationalteam ein gefürchtetes Innenverteidiger-Duo.

Am Abend bestätigte der AC Milan auf seiner Webseite die Laufzeit des Vertrages von fünf Jahren. Ausständig sei noch die Absolvierung des Medizinchecks

Milan hat mit Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Andre Silva (FC Porto), Mateo Musacchio (Villarreal) oder Ricardo Rodriguez (VfL Wolfsburg) bereits zuvor einige hochkarätige Spieler unter Vertrag genommen. (APA, 14.7. 2017)