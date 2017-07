Dachbrand in Wien-Favoriten

Ursache waren vermutlich Bauarbeiten

Wien – In einem Wohnhaus in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler dürfte das Feuer am Dach seinen Ursprung genommen haben, vermutlich aufgrund von Bauarbeiten. Ob Bewohner evakuiert werden mussten, war unklar. Einheiten der Feuerwehr waren unterwegs zum Brand, der in weiten Teilen Wiens zu sehen war. Auf Twitter wurden Videos geteilt.

(APA, 14.7.2017)