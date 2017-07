Morgen-Update für Samstag, 15.7.2017: Gabriela Moser, Easy Jet und ein Outdoor-Tipp fürs Wochenende

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick für einen informierten Start ins Wochenende

[Inland] Gabriela Moser: "Menschlich kann man mich nicht mehr enttäuschen"

[Bildung] Nach sieben Jahren Bachelor hat nur jeder Zweite abgeschlossen

[International] Juli-Putsch gibt vielen Türken noch Rätsel auf

[Wirtschaft] Easy Jet will aufgrund des Brexits Fluggesellschaft in Wien gründen

[Panorama] Löwin adoptiert Leopardenbaby in der Serengeti

[Reise] Unser Outdoor-Tipp fürs Wochenende in Salzburg: Wanderung auf den Gaisberg

[Wetter] Der Samstag startet von Vorarlberg bis in das westliche Niederösterreich bewölkt und mit leichtem Regen aus der Nacht heraus. Bereits im Laufe des Vormittags erreichen teils kräftige Regenschauer von Bayern und Tschechien her unser Land.Im Nordosten sind dann auch Gewitter möglich. 14 bis 26 Grad

[Zum Tag] Am 15. Juli 1965 flog die amerikanische Raumsonde Mariner 4 am Mars vorbei und lieferte so die ersten Nahaufnahmen eines fremden Planeten. Die neuesten Erkenntnisse zum roten Planeten findest du hier.