Gnabry für ein Jahr nach Hoffenheim ausgeliehen

Für den U21-Europameister geht die Deutschlandtour weiter

U21-Europameister Serge Gnabry wird in der kommenden Saison nicht beim Fußball-Rekordmeister Bayern München spielen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselt wie erwartet für ein Jahr auf Leihbasis zu Europapokal-Teilnehmer 1899 Hoffenheim.

Gnabry war in diesem Sommer vom FC Bayern für acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet worden und hatte beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Angesichts der großen Konkurrenz auf den Außenbahnen in München (Franck Ribéry, Arjen Robben, Kingsley Coman) sah Gnabry, der in Bremen elf Tore in 27 Bundesligaspielen schoss, wenig Chancen auf Einsatzzeiten.

"Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne. Das ist in meinen Augen in Hoffenheim auch auf hohem Niveau gewährleistet", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Für den FC Bayern sei "die Entwicklung entscheidend, dass er danach bereit ist, das Trikot des FC Bayern zu tragen". (APA, 14.7.2014)