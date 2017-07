Israelische Polizei nimmt offenbar Großmufti von Jerusalem fest

Familie spricht von Festnahme – Zuvor hatten Angreifer in der Altstadt von Jerusalem zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt

Ramallah/Jerusalem – Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Jerusalem hat die israelische Polizei nach Angaben der Familie den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt festgenommen. Er ist der höchstrangige islamische Würdenträger des Landes.

Wie sein Sohn am Freitag bekannt gab, wurde Großmufti Muhammad Ahmad Hussein von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatten Angreifer in der Altstadt von Jerusalem zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt.

Großmufti rief zu Protest und Gebet

Weil die israelischen Behörden danach erstmals seit 2000 den Tempelberg für das Freitagsgebet der Muslime sperrten, hatten sich in der Umgebung der Al-Aksa-Moschee Demonstranten versammelt. Der Großmufti hatte die Absage scharf kritisiert.Er rief seine Anhänger zu den Kundgebungen. "Wir weisen das Betretungsverbot der israelischen Behörden entschieden zurück", sagte er. "Wir haben unsere palästinensischen Mitbürger aufgerufen, heute zur Al-Aksa zu kommen und zu beten."

In dem Bemühen, die Lage zu entschärfen, versicherte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, es werde keine Änderung am status quo auf dem Tempelberg geben. Demnach ist es nur Muslimen gestattet, an diesem Ort Gottesdienste abzuhalten. (red, APA, 14.7.2017)