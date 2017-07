"F1 2017": Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der Formel-1-Pilot Max Verstappen gibt persönliche Eindrücke zum kommenden Rennspiel

Codemasters hat den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Rennspiel "F1 2017" veröffentlicht. Darin testet der Formel-1-Pilot Max Verstappen das kommende Spiel und gibt seine ersten Eindrücke zu den Unterschieden zum Vorgänger.

Neuerungen

Neben 20 offiziellen Strecken werden in "F1 2017" auch kürzere Varianten von vier Rennkursen verfügbar sein. Diese sind in allen Spielmodi spielbar und können sowohl mit den neuen 2017er Rennwagen als auch den klassischen Fahrzeugen befahren werden. Zu den kürzeren Strecken gehört zum Beispiel die "Silverstone Short", auf der Max Verstappen im Trailer mit dem 2017 Red Bull Racing RB 13 und mit dem Classic 2010 Red Bull Racing RB6 fährt. "F1 2017" erscheint am 25. August 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. (ke, 18.7.2017)