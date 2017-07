Salzburg bei CL-Quali-Aufstieg gegen Rijeka oder New Saints

Österreichs Meister bekommt es in der dritten Runde mit Rijeka aus Kroatien oder den Saints aus Wales zu tun

Nyon – Red Bull Salzburg würde in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League aller Voraussicht nach auf HNK Rijeka treffen. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Österreichs Meister würde am 25. oder 26. Juli zunächst zu Hause spielen, am 1./2. August stünde das Rückspiel an.

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose liegt nach einem 3:0 bei den Hibernians aus Malta klar auf Aufstiegskurs, das Rückspiel findet am Mittwoch statt. Kroatiens Meister Rijeka legte gegen die New Saints aus Wales mit einem 2:0-Heimsieg vor.

Der Klub des Ex-Austrianers Alexander Gorgon holte in der abgelaufenen Saison den Meistertitel vor Seriensieger Dinamo Zagreb, an dem Salzburg im Vorjahr beim neunten Anlauf auf die Königsklasse gescheitert war. Betreut wird Rijeka seit über vier Jahren vom ehemaligen GAK-Profi Matjaz Kek.

Starke Kroaten

Kommenden Dienstag dürfte jedenfalls ein Salzburger "Spion" im englischen Oswestry weilen, wo die New Saints ihre Heimspiele austragen. Ursprünglich stammt der Verein aus einem walisisch-englischen Grenzdorf mit dem klingenden Namen Llansantffraid-ym-Mechain. Rijeka ist auch auswärts klarer Favorit, das Team holte heuer neben der Meisterschaft auch den Cup-Titel im Finale gegen Dinamo.

Für Salzburg wäre der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der vorletzte Schritt zum erstmaligen Sprung in die Champions League. Danach stünde noch das Playoff Mitte/Ende August auf dem Programm.

"Zuerst einmal ist es für uns ganz wichtig, dass wir das Rückspiel gegen die Hibernians gut und erfolgreich über die Bühne bringen. Erst danach können wir uns darauf konzentrieren, was die nächste Runde für uns bringt. Von den beiden möglichen Gegnern wissen wir derzeit noch nicht sehr viel. Aber wir haben dann noch genug Zeit, uns darauf vorzubereiten", sagte Salzburg-Trainer Rose. (APA, 14.7.2017)