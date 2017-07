Salzburg bei CL-Quali-Aufstieg gegen Rijeka oder New Saints

Der österreichische Meister bekommt es in der dritten Rund mit Rijeka aus Kroatien oder den Saints aus Wales zu tun

Nyon – Der vor dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League stehende Fußball-Meister Red Bull Salzburg würde dort auf den Sieger des Duells zwischen HNK Rijeka und den New Saints aus Wales treffen. Dies ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Sitz in Nyon. Salzburg würde am 25. oder 26. Juli zunächst zu Hause spielen, ehe am 1./2. August das Rückspiel ansteht.

Salzburg liegt nach einem 3:0 bei den Hibernians aus Malta auf Aufstiegskurs, das Rückspiel in Wals-Siezenheim ist am Mittwoch angesetzt. Voraussichtlicher Gegner dürfte Kroatiens Champions Rijeka sein. Der Club des Ex-Austrianers Alexander Gorgon entschied das erste Duell mit den New Saints zu Hause mit 2:0 für sich. (APA, 14.7.2017)