Islam-Kindergärten: Für Hammerschmid Spracherwerb im Mittelpunkt

Bildungsministerin will damit Probleme in der Volksschule verhindern

Wien – Bildungsminister Sonja Hammerschmid (SPÖ) hat am Freitag betont, dass in Kindergärten die Sprachkompetenz im Mittelpunkt stehen sollte. Es sei zentral, Kindergärten mit einem Qualitätsrahmen zu versehen, erklärte sie angesprochen auf den jüngsten Vorschlag von Ibrahim Olgun, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) für eine Quotenregelung für ethnische Gruppen in Kindergärten.

Sprachkompetenz bereits ab dem Kindergartenalter sei wichtig, denn dies verhindere Probleme später in der Volksschule, betonte Hammerschmid. Auf eine Quotenregelung selbst ging sie am Freitag vor dem Ministerrat nicht ein. (APA, 14.7.2017)