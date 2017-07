NHL-Club Carolina Hurricanes vor Verkauf

Kaufpreis soll 500 Millionen Dollar betragen – Kein Umzug geplant

Die Carolina Hurricanes stehen US-Medienberichten zufolge kurz vor dem Verkauf. Wie "Bloomberg" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, befindet sich der US-Geschäftsmann und Rechtsanwalt Chuck Greenberg in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf der Mannschaft aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL.

Der Kaufpreis für das in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina ansässige Team soll knapp 500 Millionen Dollar (437.95 Mio. Euro) betragen. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat die Mannschaft einen Wert von 230 Millionen Dollar (201,45 Mio. Euro) und damit den niedrigsten aller 31 NHL-Teams.

Kein Umzug

Ein Umzug des Hurricanes steht laut aktuellen Berichten nicht zur Debatte. Greenberg, der bereits drei Baseball-Mannschaften aus der "Minor League" besitzt, soll laut Angaben von Personen mit Kenntnis über die Verhandlungen nach lokalen Investoren in North Carolina suchen. Die Hurricanes bestätigten in einer Pressemitteilung, dass Team-Besitzer Peter Karmanos Jr. aktuell über ein Kaufangebot für seine Mannschaft entscheidet.

Die Hurricanes, die 2006 den Stanley Cup gewonnen hatten, waren 1997 nach Raleigh umgezogen. Karmanos Jr. hatte das Team 1994 für 48 Millionen Dollar (42,04 Mio. Euro) erworben. Vor dem Umzug nach North Carolina war die Mannschaft im US-Bundesstaat Connecticut beheimatet und als Hartford Whalers in der NHL aktiv. Mit durchschnittlich 11.776 Zuschauern in der vergangenen Saison hatten die Hurricanes das zweite Jahr in Folge den niedrigsten Zuschauerschnitt der gesamten Liga. (APA, 14.7.2017)