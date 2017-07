Die beliebtesten "Game of Thrones"-Touren

Suchanfragen für Drehorte der Fantasy-Serie steigen auf TripAdvisor bis zu 2.270 Prozent im Jahresvergleich

Zum Start der 7ten Staffel der Erfolgsserie präsentiert TripAdvisor basierend auf Buchungsdaten, die Top 10 Game of Thrones-Touren weltweit. Die Auswertung der Suchanfragen nach Game of Thrones-Schauplätzen seit 2012, einem Jahr nach TV-Start zeigt, dass der Erfolg der Serie zur steigenden Beliebtheit fast aller Destinationen mit Filmkulissen führt – mit bis zu signifikanten 2.270 Prozent Interessensanstieg.

Die gefragtesten Game of Thrones-Reiseziele liegen in Spanien und Island

Gleich zwölf der beliebtesten Game of Thrones-Destinationen liegen in Spanien und dienen unter anderem als Kulissen für King‘s Landing, Mereen, Braavos oder Dorne. So stieg das Interesse am spanischen Schloss Zafra (Tower of Joy) nach dem es in Staffel 6 vorkam um 488 Prozent, das bisher eher unbekannte Dorf Campillo de Dueñas profitiert ebenfalls vom Hype der Serie: Besucher des Schlosses wählen den nahegelegenen Ort zum Übernachten und sorgen so für einen Interessensanstieg von 2.270 Prozent (Juni 2015 vs. Juni 2016).

foto: tripadvisor Schauspieler Kristian Nairn überrascht Tour-Besucher und stellt die "Hold the door"-Szene nach.

Auch nach dem Osuna Stierkampf-Ring (Fighting Pits of Mereen) wird immer öfter gesucht (+215 Prozent). Die Stadt Girona, die unter anderem als Kulisse von King‘s Landing, Dorne oder Oldtown dient, profitierte zu Beginn der 6. Staffel von einer Erhöhung der Suchanfragen um insgesamt 62 Prozent.

Staffel 7: welche Ziele Potential haben

Island ist ebenfalls gefragt: Reisende suchen auf TripAdvisor verstärkt nach Destinationen auf der Insel, seitdem die Serie zum ersten Mal On-Air ging (+531 Prozent). Bei Amerikanern (+684 Prozent) und Briten (+379 Prozent) ist Island als Film-Ziel dabei am gefragtesten. Der Anstieg an Suchanfragen für den südlichsten Ort der Insel, Vik (Frostfangs), verdeutlicht die Bedeutung von TV-Tourismus anschaulich: Zum Jahresstart 2016 gab es 1.300 Prozent mehr Suchanfragen als Ende 2012. Vor allem das steigende Interesse von Serien-Fans aus Amerika, Großbritannien, Kanada und Deutschland spiegelt sich in den TripAdvisor Suchdaten für Vik wider.

foto: tripadvisor Castillo de Zafra

Am 16. Juli startet die neue Staffel offiziell und auch, wenn es noch recht früh ist um eine definitive Aussage zu treffen, zeigen sich erste Trends: Die TripAdvisor Reise-Daten weisen einen Interessensanstieg in April und Juli 2016 mehrheitlich für spanische Destinationen aus. Dies korreliert mit dem Zeitpunkt an dem die Produktionsfirma die neuen Drehorte bekanntgegeben hat. Ziele wie Bermeo (+109 Prozent), Santiponce (+99 Prozent) oder Cáceres (+56 Prozent) verzeichnen die höchsten Erwartungen.

Die 10 meistgebuchten Game of Thrones-Touren

1. Viator Exklusiv: 'Game of Thrones' Walking Tour in Dubrovnik, Kroatien

Auf dieser geführten Walking Tour besuchen Reisende Game of Thrones-Filmkulissen in der Altstadt von Dubrovnik, wie die Festung Lovrijenac, Blackwater Bay und Trsteno Arboretum.

foto: tripadvisor Dubrovnik

2. Tour zu den Schauplätzen von Game of Thrones ab Reykjavik, Island

Reisende folgen auf dieser ganztägigen Tour den Spuren der White Walkers und besichtigen zahlreiche Schauplätze, geführt von einem Serienexperten.

foto: tripadvisor Vik

3. Game of Thrones und Giant's Causeway – Ganztägige Tour ab Belfast, Irland

Kürzlich überraschte der Schauspieler Kristian Nairn Serienfans auf dieser ganztägigen Tour. Reisende sehen magische Game of Thrones Film-Locations wie die Höhlen und die Dark Hedges Straße und erfahren Insider Fakten über die wichtigsten Charaktere der Fantasy-Serie.

4. Game of Thrones-Drehorte-Tour ab Dublin einschließlich Giants Causeway, Irland

Auch diese Tour nimmt Serien-Liebhaber mit auf eine Reise zu Irlands markantesten Game of Thrones Settings wie Dark Hedges, den Cushendun Höhlen und zum Hafen Ballintoy. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit ein paar tolle Bilder an der ikonischen Ruine Dunluce Castle und am Giant's Causeway zu knipsen.

foto: tripadvisor

5. Viator Exklusiv: Game of Thrones-Führung in Split, Kroatien

Auf dieser dreieinhalbstündigen Tour bekommen Reisende Insider-Wissen zur Stadt Split und erkennen höchstwahrscheinlich die ein oder andere Szene aus Mereen wieder. Ein einheimischer Guide erzählt interessante "Behind the Scene-Fakten" und bringt Reisende zur Festung Klis und zum Diokletian-Palast.

6. Game of Thrones Film Locations Tour von Belfast inklusive Giants Causeway, UK

Auf dieser ganztägigen Fahrt durch die sieben Königreiche kommen Reisende zu den beliebtesten Game of Thrones Drehorten Nordirlands wie Dark Hedges und den Cushendun Höhlen. Zudem können schwindelfreie Reisende über die Carrick-a-Rede Hängebrücke laufen.

foto: tripadvisor La Alcazaba

7. Game of Thrones-Tour mit der Karaka und Dubrovnik-Rundgang, Kroatien

Reisende segeln in die faszinierende Welt ihrer Lieblingsserie und erleben den Zauber von King‘s Landing. Auf der zweistündigen Bootstour schlüpfen sie in die Rolle des Seriencharakters Daenerys Targaryen und segeln auf demselben Schiff das für die Serie gefilmt wurde.

8. Tour zu den Schauplätzen von Game of Thrones in Malta, Malta

Auf dieser Ganztagestour tauchen Fans ein, in die Länder von Eis und Feuer. Zwei Serien-Stars, welche die Tour ausgearbeitet haben, begleiten Reisende und bringen sie unter anderem zu den Orten, die als Kulisse für King’s Landing und Red Keep dienen.

9. Game of Thrones-Filmset-Tour ab Belfast inklusive Giant's Causeway, Irland

Kombiniert mit Game of Thrones Film-Locations können Reisende auf dieser Tour die Panoramablicke Irlands genießen und besuchen Attraktionen wie die Cushendun Höhlen, Ballintoy Hafen und den Giant's Causeway.

foto: tripadvisor Hafen Ballintoy

10. Geführter Game of Thrones-Tagesausflug nach Girona ab Barcelona, Spanien

In den Fußstapfen der Lannisters und Targaryens erleben Besucher auf dieser Tagestour die mittelalterliche Stadt Girona durch die Augen der Game of Thrones-Schlüsselcharaktere. Man kann auf der Tour auch Game of Thrones-Eis probieren. (red, 16.7.2017)