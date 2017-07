Elf Menschen bei Kinderfest in Mexiko getötet

Auch zwei Kinder unter den Todesopfern – Ermittler gehen von Abrechnung im Drogenmilieu aus

Mexiko-Stadt – In einem Blutbad hat ein Kinderfest im Zentrum Mexikos geendet: Maskierte Angreifer stürmten die Feier in der Stadt Tizayuca und ermordeten elf Menschen, wie Behörden und Zeugen am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Sieben Frauen, zwei Männer und zwei Kinder seien ermordet worden, sagte Generalstaatsanwalt Javier Lara.

Offenbar sei der Gastgeber der Kinderparty in organisierte Kriminalität verstrickt gewesen. Der Hausherr habe ein längeres Strafregister, darunter Entführungen, und habe deswegen auch im Gefängnis eingesessen, sagte Lara bei einer Pressekonferenz. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um eine Abrechnung handelte. Es gebe Beweise dafür, dass ein Killerkommando in das Haus geschickt worden sei.

Angreifer in Polizeiuniform

Nachbarn berichteten, vier Unbekannte seien in ein großes weißes Partyzelt vor dem Familienhaus gestürmt, wo die Kinderfeier stattfand. Ein überlebendes Kind sagte der Zeitung "Excelsior", die maskierten Angreifer hätten Polizeiuniformen getragen und alle Erwachsenen getötet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist unter den Opfern auch ein Angestellter der Sicherheitsbehörden von Mexiko-Stadt. Tizayuca befindet sich im Bundesstaat Hidalgo, der einst als relativ sicher galt.

Mexiko leidet seit Jahren unter einem extrem gewalttätigen Drogenkrieg. Zehntausende Menschen wurden dabei bereits getötet, auch Entführungen sind an der Tagesordnung. Mehr als 28.000 Menschen gelten als vermisst. Im Mai wurden so viele Mordopfer verzeichnet wie nie zuvor in einem Monat: Behörden registrierten 2.186 Tote, das sind rund 70 Opfer pro Tag. (APA, 14.7.2017)