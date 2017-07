Drei Verletze bei Anschlag an Jerusalemer Löwentor, Angreifer getötet

Zwei Israelis nach Angriff in kritischem Zustand, Tempelberg vorerst geschlossen, Freitagsgebet abgesagt

Jerusalem – Bei einem Anschlag mit Schusswaffen sind Freitagfrüh nahe dem Jerusalemer Tempelberg zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden, wie israelische Medien berichten. Die beiden Schwerverletzten sollen sich noch in kritischem Zustand befinden. Alle drei Opfer haben Schussverletzungen erlitten.

Drei Angreifer hatten in der Umgebung des Löwentors das Feuer mit Maschinenpistolen eröffnet, ihr Ziel waren offenbar dort stationierte israelische Polizisten. Die Angreifer flohen dann in Richtung des Tempelbergs, wo sie von Sicherheitskräften erschossen wurden.

Erste Gebets-Absage seit dem Jahr 2000

Der Tempelberg-Komplex wurde nach dem Anschlag vorerst gesperrt. Wie die Behörden mitteilten, sollen die für Freitag geplanten Gebete dort entfallen. Es wäre das erste Mal seit dem Jahr 2000, dass das muslimische Freitagsgebet auf dem Tempelberg nicht stattfinden kann.

Der Anschlag ist bereits der zweite auf Israelis in dieser Woche. Am Montag war ein palästinensischer Angreifer von der Polizei erschossen worden, nachdem er in der Nähe einer Siedlung im Westjordanland versucht hatte, einen Soldaten mit einem Auto zu überrollen. (red, 14.7.2017)