Podgorica schlägt Sturm in eineinhalb Minuten

Ein Elfmeter in der Anfangsphase entschied das Hinspiel der Grazer gegen Mladost – den 0:1-Rückstand konnte man vor eigenem Publikum nicht mehr wettmachen

Graz – Sturm Graz läuft in der Qualifikation zur Europa League einem Rückstand hinterher. Im Zweitrunden-Hinspiel gegen Mladost Podgorica kassierten die Steirer am Donnerstagabend eine 0:1-(0:1)-Niederlage. Kommenden Donnerstag man im Rückspiel in Montenegros Hauptstadt also noch mehr gefordert, auch wenn sich Mladost alles andere als übermächtig präsentierte.

Der Gegentreffer fiel nach einem schweren Schnitzer von Sturms Kapitän Christian Schulz schon in der 2. Minute. Milos Krkotic war aus einem Elfmeter erfolgreich, Sturms Kapitän hatte Glück, dass sein Foul nich mit einem Ausschluss geahndet wurde. Danach spielte Sturm zwar auf ein Tor, die Montenegriner verteidigten das Ergebnis jedoch bis zum Schlusspfiff erfolgreich. Für die Grazer setzt sich damit eine Misserfolgssere fort, sie sind nun seit bereits neun Europacup-Spielen ohne Sieg.

Ein Beginn zum Vergessen

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison begann für Sturm vor 7.109 Zuschauern in der Merkur Arena denkbar schlecht. Schulz missglückte ein Rückpass völlig, der Routinier brachte daraufhin als letzter Mann nach nur 32 Sekunden den anstürmenden Ivan Knezevic zu Fall. Krkotic verwertete den fälligen Strafstoß gegen Jörg Siebenhandl, der anstelle von Christian Gratzei im Tor stand.

Neben Siebenhandl hatte Trainer Franco Foda mit Peter Zulj und Thorsten Röcher zwei weitere Zugänge in die Start-Elf beordert. Sturm bestimmte das Geschehen, versuchte es gegen das den Strafraum verbarrikadierende Podgorica aber zu oft durch die Mitte.

Pech kam auch dazu, bei einem nicht gegebenen Treffer von Stefan Hierländer in der 5. Minute stand der Grazer eher nicht im Abseits. Einen Kopfball von Philipp Zulechner parierte kurz darauf Podgoricas Schlussmann (13.) stark. Ansonsten erzeugte Sturm bis zum Pausenpfiff kaum Torgefahr.

Gewisse Besserung nach der Pause

Als unterlegene Elf konzentrierte sich Mladost auch nach der Pause darauf, Sturms Aktionen mit allen Mitteln zu zerstören. Den Grazern gelang weiter wenig. Zulechner hatte den Ausgleich auf dem Fuß, aus spitzem Winkel traf der Mittelstürmer aus fünf Metern aber das Tor nicht (56.). Mladost, in Podgorica die Nummer zwei hinter Meister Buducnost, tauchte erst in der 67. Minute durch Knezevic wieder gefährlich vor Siebenhandl auf. Der stämmige Angreifer brachte aber keinen brauchbaren Abschluss zustande.

Foda versuchte mit den Einwechslungen von Marc Andre Schmerböck und Philipp Huspek anstelle von Röcher bzw. Zulj das Steuer herumzureißen. Huspek wurde bei einer Flanke von Zulechner irritiert, sein entsprechend schwacher Kopfball landete neben dem Gehäuse (72.). Aufregung herrschte erst wieder in der Nachspielzeit. Bei Mladost sah Andrija Kaludjerovic zunächst Gelb-Rot, dann landete der Ball nach einem Freistoß zwar im Tor, der eingewechselte Fabian Schubert stand bei seinem Abschluss aber im Abseits. (APA, red – 13.7. 2017)

Europa-League-Qualifikation – 2. Runde, Hinspiel:



Sturm Graz – Mladost Podgorica 0:1 (0:1). Graz, Merkur Arena, 7.109 Zuschauer, SR Mattias Gestranius (FIN)

Tor: 0:1 (2.) Krkotic (Elfmeter)

Sturm: Siebenhandl – Koch, Maresic, Schulz (80. Schubert), Lykogiannis – P. Zulj (70. P. Huspek), Lovric – Hierländer, Alar, Röcher (64. Schmerböck) – Zulechner

Podgorica: Ljuljanovic – Djurisic, Cicmil, Vukcevic, Novovic – Raicevic (76. Stijepovic), Kaludjerovic – Petrovic, Cetkovic (87. Vlahovic), Krkotic (63. Bukorac) – Knezevic

Gelb-Rote Karte: Kaludjerovic (92./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Schulz, Maresic bzw. Krkotic

Rückspiel am 20. Juli (20.30 Uhr) in Podgorica.