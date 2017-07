Urteil gegen Lula spaltet Brasilien

Der beliebte Ex-Präsident ist zu mehr als neun Jahren Haft wegen Korruption verurteilt worden. Brasilien steht eine neue Protestwelle bevor

Vor einem Jahr gab es eine mehrstündige Inhaftierung mit Verhör, Monate später dann eine Zeugenaussage vor dem gefürchteten Bundesrichter Sérgio Moro – eine Verurteilung von Brasiliens Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva war also schon seit längerem befürchtet worden. Dennoch schlägt das Urteil von neun Jahren und sechs Monaten Haft in die brasilianische Politik ein wie ein Blitz.

Gerade schöpfte die Linke wieder Hoffnung. Lula verkündete euphorisch seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2018 und liegt mit mehr als 30 Prozent in den Umfragen weit vorn. Die Beliebtheitswerte des rechtsliberalen Präsidenten Michel Temer sind dagegen auf ein historisches Tief gefallen, gegen ihn laufen mehrere Ermittlungsverfahren, und auch im eigenen Lager wird er zum Rücktritt gedrängt.

Rückschlag für Comebackpläne

Fast schien die Rückeroberung der Regierungsmacht durch die linksgerichtete Arbeiterpartei PT in greifbarer Nähe. Doch Lulas politisches Comeback könnte jetzt zerstört sein. Moro verurteilte den 71-Jährigen wegen seiner Verwicklung in den Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras und wegen Geldwäsche. Als Gegenleistung für Aufträge soll der Baukonzern OAS Lula und seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau Marisa Letícia ein Luxusapartment im Küstenort Guarujá nahe São Paulo überlassen und aufwendig renoviert haben.

Lula bestreitet die Vorwürfe und betont, niemals Eigentümer der Immobilie gewesen zu sein. Die von den Ermittlern vorgelegten Beweise sind in der Tat dürftig: Sie berufen sich lediglich auf ein Dutzend Telefonate von Marisa Letícia mit Architekten.

"Politisch motiviert"

Lula sprach auf einer Pressekonferenz dann auch von einem politisch motivierten Urteil. "Es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Der einzige Beweis, der existiert, ist meine Unschuld", sagte Lula. Er werde in allen Instanzen gegen das Urteil vorgehen, kündigte Lula an und bekräftigte nochmals seine Präsidentschaftskandidatur. "Wir werden für die Wahrheit prozessieren", betonte er. "Ich glaube an die Unabhängigkeit der Justiz."

Doch egal wie das Tauziehen ausgeht: Das Urteil vertieft die Spaltung in der brasilianischen Gesellschaft. Anhänger von Lula riefen zu Massenprotesten auf. "Sollte Lula verurteilt werden, drohen soziale Unruhen", befürchtet Jaques Wagner, enger Lula-Vertrauter und Ex-Gouverneur des Bundesstaates Bahia.

Hochexplosive Mischung

Zusammen mit einem beschlossenen Sparprogramm der Regierung Temer ist eine hochexplosive Mischung entstanden, die sich auf den Straßen Brasiliens entladen könnte. Für Lulas Anhänger geht es nicht nur um die Verteidigung einer Ikone, sondern um den Erhalt seines Lebenswerkes. Die Wirtschaftskrise mit Rekordarbeitslosigkeit katapultierte Millionen Menschen wieder zurück in die Armut, aus der sie durch umfangreiche Sozialprogramme während der Regierung Lula (2003 bis 2010) entkommen waren. Mit dem Namen Lula verbinden sie die Sehnsucht nach besseren Zeiten.

Bestens ins politische Kalkül passt das Urteil allerdings dem amtierenden Präsidenten Temer, lenkt es doch zumindest für einen Moment von den Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen ab. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Erst vor einem Monat entging er mit denkbar knapper Mehrheit einer Verurteilung und damit einer Amtsenthebung. In Kürze wird das Abgeordnetenhaus über die Zulassung einer Korruptionsklage gegen Temer entscheiden. Eine Mehrheit für seine Verteidigung steht nicht. (Susann Kreutzmann aus São Paulo, 13.7.2017)