Schnelles Internet: Breitbandatlas zeigt Netzausbau an

Karte informiert über laufende sowie künftige Ausbauprojekte für Glasfaserkabel und zeigt, wie schnell man im Internet surfen kann

Bis 2020 soll laut Verkehrsministerium jeder Haushalt und Betrieb mit schnellem Internet versorgt sein. Der Breitbandatlas, der bereits seit 2014 online ist, wurde nun aufgerüstet und enthält jetzt auch Informationen über den Fortschritt des Netzausbaus. Österreicher können sich so nicht nur informieren, wie schnell man im Internet surfen kann, sondern auch, wann das Netz ausgebaut wird.

Infos über Glasfaserausbau

"Im neuen Breitbandatlas kann sich jeder Österreicher und jede Österreicherin ganz einfach über den aktuellen Stand unserer Arbeit informieren: Sie geben ihre Adresse ins Suchfeld ein und erhalten auf einen Klick Informationen darüber, wie schnell ihre Internetverbindung ist und wann ihr Wohnort an Glasfaserkabel angeschlossen wird", so Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) am Donnerstag.

Neben den aktuellen Verbindungsgeschwindigkeiten sind damit auch Informationen zu laufenden und geplanten Ausbauprojekten für Glasfaserkabel abrufbar. (APA, 13.7.2017)