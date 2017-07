Unter Afrikas Sternenhimmel: Die schönsten "Sleep-out-Decks"

Die sogenannten Sleep-out-Decks sind eine Mischung aus Suite im Freien und Baumhaus, wobei keinesfalls auf Luxus verzichtet werden muss

Eine Übernachtung unter Afrikas Sternendecke ist eine einmalige Erfahrung denn intensiver können Reisende die wilde Natur nicht wahrnehmen. Daher sind sogenannte Sleep-out-Decks, eine Mischung aus Suite im Freien und Baumhaus, sehr beliebt, wobei keinesfalls auf Luxus verzichtet werden muss. Hier eine Liste der schönsten Orte, wo man eine unvergessliche Nacht unter Afrikas Sternenhimmel verbringen kann.

The Malori at Tswalu, Kalahari, Südafrika

"Lauschen Sie den einzigartigen Geräuschen der Kalahari. Heute Nacht gehört Ihnen die Wüste ganz allein". So bewirbt die luxuriöse Tswalu Lodge in Südafrikas Nordosten ihre erhöhte Plattform mit Blick über die scheinbar unendlichen Weiten der Region. Sie können sich entweder unter das schützende Reetdach zurückziehen oder den freien Blick auf die Sterne genießen.

foto: rhino africa Makanyane Madikwe

Makanyane Madikwe, Südafrika

Malariafrei und besonders familienfreundlich ist das südafrikanische Madikwe Wildreservat. Wenn die Eltern dennoch eine romantische Nacht ohne Kinder verbringen wollen, bietet sich die rustikale und gleichzeitig gemütliche Plattform von Makanyane an. Gäste können beim Dinner den Blick auf das Wasserloch und den dichten Busch genießen.

Ruckomechi Camp, Mana Pools, Simbabwe

Das "Starbed" von Ruckomechi lässt einen ins wilde Afrika eintauchen. In Simbabwes unberührter Mana-Pool-Region gelegen, schmiegt sich die Holzplattform in die Baumkronen der lokalen Albida-Bäume und lädt zu einem unmittelbaren Naturerlebnis ein.

Nkwichi Lodge, Malawi-See, Mosambik

Ein Erlebnis der besonderen Art ist eine Übernachtung im "Star-Bed" der Nkwichi Lodge. Am mächtigen und tierreichen Malawi-See gelegen, verbringen hier Gäste romantische Stunden an einem einsamen Strand, umgeben von uralten Affenbrotbäumen und dem Kreischen des Afrikanischen Fischadlers.

foto: rhino africa Nkwichi Lodge

Kanana, Okavango Delta, Botswana

Wahrlich unberührt und wild ist auch Kanana. Das Camp und das dazugehörige Sleep-out-Deck liegt im Südwesten des weltberühmten Okavango Deltas. Die erhöhte Plattform überblickt ein nahegelegenes Wasserloch, während der Regenzeit lockt es neben Nilpferden und Krokodilen auch hunderte Vögel an, die gemeinsam mit nachtaktiven Tieren die kühle Nachtluft in ein einzigartiges Konzert tauchen. Da kann es schon mal schwerfallen, überhaupt einzuschlafen

foto: rhino africa Little Kulala

Little Kulala, Sossusvlei, Namibia

Ebenfalls ein Bett unter freiem Himmel, allerdings in einer ganz anderen Landschaft, wartet in Little Kulala auf Abenteurer und Romantiker. In der wunderschönen Sossusvlei-Region als Teil der Namib-Wüste gelegen, überwältigen hier der atemberaubende Blick über die berühmten Sanddünen und die Silhouette der Berglandschaft. Tausende Sterne, die glitzernde Milchstraße und der Mond lassen die Wüste unter Ihnen hell erleuchten und Sie jede Bewegung nachtaktiver Tier erkennen. (red, 30.7.2017)