Historischer Kalender – 16. Juli

622 – Flucht von Mohammed und seinen Getreuen von Mekka nach Medina: Mit der "Hidschra" beginnt die islamische Zeitrechnung.

1212 – In der Schlacht von Navas de Tolosa (Andalusien) erringt das christliche Heer der Könige von Kastilien, Aragon und Leon den größten Sieg der Reconquista ("Rückeroberung") über die maurischen Almohaden unter Kalif Muhammad an-Nasir.

1232 – In Japan wird der Joei-Kodex verabschiedet, unter dem sich ein neues Rechts- und Verwaltungssystem entwickelt.

1377 – Der zehnjährige Richard II. wird als Nachfolger seines Großvaters Eduard III. zum König von England gekrönt. Trotz seiner Minderjährigkeit wird kein Regent bestellt.

1482 – In Ulm druckt Lienhart Holl den ersten deutschen Weltatlas, die Cosmographia des Claudius Ptolemäus in der Ausgabe des Nicolaus Germanus.

1517 – Die Truppen des osmanischen Sultans Selim I. erobern das gesamte Niltal.

1627 – Algerische Seeräuber (Korsaren) nehmen auf der südlich von Island gelegenen Inselgruppe Vestmannaeyjar einheimische Frauen und Kinder gefangen, um sie in Nordafrika als Sklaven zu verkaufen. Andere Inselbewohner werden bei dem sogenannten "Türkenüberfall" massakriert, ihre Häuser in Brand gesteckt.

1782 – Wolfgang Amadeus Mozart dirigiert in Wien die Uraufführung seiner komischen Oper "Die Entführung aus dem Serail".

1867 – Der Franzose Joseph Monier erhält ein Patent für den von ihm erfundenen Stahlbeton.

1892 – Den 400. Jahrestag der Entdeckung Amerikas nimmt Papst Leo XIII. in der Enzyklika "Quarto abeunte saeculo" zum Anlass, die seitdem durchgeführte Missionierung als Erfolg für die römisch-katholische Kirche zu würdigen.

1902 – In der Inszenierung von Max Reinhardt wird im Berliner Kleinen Theater Oscar Wildes "Salome" mit großem Erfolg aufgeführt.

1942 – Auf Anordnung des Vichy-Regimes treibt die französische Polizei in der Massenrazzia "Rafle du Vel d'Hiv'" 13.000 bis 20.000 Juden, darunter 4.000 Kinder vor deren Transport ins Vernichtungslager Auschwitz in der Pariser Radrennhalle

1942 – In Nordafrika gelingen der britischen 8. Armee tiefe Einbrüche in die deutsch-italienischen Stellungen an der El-Alamein-Front.

1942 – Hitler verlegt sein Hauptquartier von Rastenburg in Ostpreußen ("Wolfsschanze") in die Nähe von Winniza in der Ukraine.

1947 – Die in Paris tagende Marshall-Plan-Konferenz von 16 europäischen Ländern setzt ein "Committee of European Economic Cooperation" (CEEC) zur Ausarbeitung eines europäischen Wirtschaftsprogramms ein.

1957 – Der Beschluss des Ministerrats zur Neuordnung des Rundfunks führt zur Gründung der Österreichischen Rundfunk GmbH.

1992 – Der Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton (45), wird auf dem Wahlparteitag der US-Demokraten in New York zum Präsidentschaftskandidaten und Herausforderer des amtierenden republikanischen Präsidenten George Bush sen. gewählt.

2002 – Der in die Türkei ausgewiesene Serienstraftäter "Mehmet" darf nach Deutschland zurückkehren.

2002 – Mit dem Ausscheiden weiterer Abgeordneter aus der Regierungspartei verliert die Koalition des türkischen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit ihre absolute Mehrheit im Parlament.

2007 – Der Prozess um Ex-BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner beginnt.



Geburtstage:

Camille du Locle, frz. Librettist (1832-1903)

Roald Amundsen, norw. Polarforscher (1872-1928)

Wasil Kolarow, bulg. Politiker (1877-1950)

Benno Reifenberg, dt. Schriftsteller (1892-1970)

Stella Kadmon, öst. Kabarettistin, Schauspielerin u. Theaterleiterin (1902-1989)

Barbara Stanwyck, US-Schauspielerin (1907-1990)

Georges Arnaud, frz. Schriftsteller (1917-1987)

Serge Baudo, frz. Dirigent (1927- )

Oleg Protopopow, russ. Eiskunstläufer (1932- )

Hans Dietrich Winkhaus, dt. Industriemanager (1937- )

Margaret Court, geb. Smith, austral. Tennisspielerin (1942- )

Manfred Tauchen, öst. Sänger, Schauspieler und Kabarettist (1947- )

Stewart Copeland, US-Musiker, Gründungsmitglied von "The Police" (1952- )

Natalja Lissowskaja, russ. Leichtathletin (1962- )

Todestage:

Giuseppe Maria Crespi, ital. Maler (1665-1747)

Theodor Litt, dt. Philosoph u. Pädagoge (1880-1962)

Dora Maar, frz. Malerin und Fotografin (1907-1997)

Kurt Steyrer, öst. Politiker (SPÖ) (1920-2007)

Jean Madeira, US-Sängerin (1924-1972)

(APA, 16.7.2017)