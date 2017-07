Positive Vibes auf umstrittener Grenzmauer zwischen USA und Mexiko

Der Mexikaner Enrique Chiu möchte mit seiner Aktion die Menschen beider Länder durch Kunst vereinen

Tijuana – Auf der umstrittenen Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko ist inmitten von Schmetterlingen eine in Freundschaft ausgestreckte Hand zu sehen: Der mexikanische Künstler Enrique Chiu hat sie gemalt und will weitere Bilder hinzufügen. Chiu arbeitet an dem "Wandbild der Brüderlichkeit", es soll das längste Gemälde der Welt werden.

cgtn america

"Das Projekt soll Kunst und Gesellschaft vereinen", sagte der Maler. Vereint werden sollen auch die Menschen im mexikanischen Tijuana und der US-Stadt San Diego auf der anderen Seite der Grenze. Chiu hat sie aufgerufen, Erfahrungen aus ihrem Leben an dem Grenzwall auf die Mauer zu malen. Mehr als 2000 Menschen sind ihm gefolgt und haben Bilder, Worte oder einfach nur ihre Handabdrücke auf dem Grenzwall hinterlassen.

fusion

Das derzeit größte Wandgemälde im Freien steht in Colorado und ist 3,2 Kilometer lang und 17 Meter hoch. Falls es Chiu ins Guinness-Buch der Rekorde schafft, könnte das am Ende eine Folge von Donald Trumps Wahlversprechen sein – der US-Präsident will eine 1.600 Kilometer lange Mauer zwischen Mexiko und den USA errichten lassen. (APA, 13.7.2017)