Top09-Partei tritt bei Tschechien-Wahl mit Grünliberalen an

Liberal-Konservative bangen um Wiedereinzug ins Parlament

Prag – Die liberal-konservative Partei Top09 in Tschechien wird gemeinsam mit der nicht im Abgeordnetenhaus vertretenen Liberal-Ökologischen Partei (LES) in die Parlamentswahlen im Oktober gehen. Dies teilte Top09-Chef Miroslav Kalousek am Donnerstag auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mit.

Insgesamt sieben LES-Vertreter fänden sich den Listen von Top09, darunter die Dokumentarfilmerin Olga Sommerova, hieß es. Mit dem Schritt will Top09 offenbar der Gefahr entgehen, nicht mehr die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Abgeordnetenhaus zu schaffen. Top09 liegt in den Wählerumfragen der vergangenen Monate zwischen fünf und sieben Prozent. LES wurde bei den Erhebungen nicht abgefragt.

Ehrenvorsitzender der früher mitregierenden Top09 ist Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg. An der Spitze von LES steht der frühere Umweltminister Martin Bursik. (APA, 13.7.2017)