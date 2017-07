Boarding-Pass-Scanner: Flug-Entschädigung am Gate prüfen

Der Boarding-Pass-Scanner ermöglicht es Passagieren direkt am Flughafen zu erfahren, ob ihre Flugverspätung, ihr Flugausfall oder Nichtbeförderung zu einer Entschädigung berechtigt und wie hoch diese ausfällt

Das Fluggasthelfer-Portal AirHelp hat einen Boarding-Pass-Scanner veröffentlicht. Dadurch können Fluggäste noch am Gate prüfen, ob ihnen eine Entschädigungszahlung zusteht. Der Boarding-Pass-Scanner steht Android- und iOS-Nutzern ab sofort in der AirHelp-App zur Verfügung. Es ist der erste Boarding-Pass-Scanner in einer deutschsprachigen App.

Der Boarding-Pass-Scanner ermöglicht es Passagieren direkt am Flughafen zu erfahren, ob ihre Flugverspätung, ihr Flugausfall oder Nichtbeförderung zu einer Entschädigung berechtigt und wie hoch diese ausfällt. Bei Interesse können die Passagiere AirHelp dann über die App damit beauftragen, diese Entschädigung bei der Fluggesellschaft einzufordern.

Informationshilfe

Dafür müssen Fluggäste lediglich die AirHelp-App herunterladen und dort den Barcode ihrer Bordkarte mittels Smartphone-Kamera einscannen. Die App bietet zudem die Möglichkeit, mehrere Bordkarten zu scannen, um AirHelp auch mit der Entschädigungsforderung für eine ganze Reisegruppe oder Familie beauftragen zu können.

Die AirHelp-App ist sowohl für Android als auch iOS-Geräte kostenlos verfügbar. Neben dem Boarding-Pass-Scanner können sich Reisende in der App unter anderem über ihre Rechte bei Flugverspätungen, -ausfällen und -überbuchungen informieren. Wer AirHelp mit der Durchsetzung seiner Fluggastrechte beauftragt hat, kann dort zudem den aktuellen Stand der Entschädigungsforderung einsehen und nachvollziehen, wann mit der Auszahlung zu rechnen ist.

Der Boarding-Pass-Scanner ist in diesem Jahr bereits AirHelps zweite Technologie-Innovation, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres den ersten Anwalts-Roboter der Welt, Herman, vorstellte. Herman greift auf die Daten tausender Gerichtsverfahren aus knapp 30 Ländern zu und errechnet für Passagiere die besten rechtlichen Möglichkeiten.(red, 13.7.2017)