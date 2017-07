Bericht: Statt türkischem Minister soll Vize-AKP-Chef nach Wien kommen

Enger Erdoğan-Vertrauter Hamza Dağ soll statt Minister Nihat Zeybekçi, dem Wien die Einreise untersagt, Rede halten

Wien – Weil Österreichs Regierung dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi die Einreise für dessen geplant Rede zum Jahrestag des türkischen Putschversuchs am Wochenende untersagt hat, soll nun ein anderer Vertreter der Regierungspartei AKP vor Anhängern sprechen. Wie der "Kurier" Donnerstagfrüh unter Berufung auf Parteimitglieder berichtet, soll statt Zeybekçi der stellvertretende AKP-Chef Hamza Dağ vor Anhängern in Wien-Liesing sprechen.

Dağ sollte laut dem Bericht tags zuvor auch bei einer "Gedenkveranstaltung" in Nürnberg vor AKP-Anhängern auftreten. Während des deutsche Außenamt diesen Auftritt bestätigt, hieß es laut dem Bericht im österreichischen Außenministerium, dass man von den Auftrittsplänen in Wien noch nichts wisse. Ob Österreichs Regierung auch Dağ eine Einreise verweigern will, war daher noch nicht klar.

Erst gestern war kolportiert worden, dass Zeybekçi selbst trotz des Einreiseverbots für den Gedenkauftritt zu Wirtschaftsgesprächen mit der Regierung am 27. Juli nach Österreich reisen wolle. Er werde "trotz der hässlichen Haltung der österreichischen Regierung" anreisen, hatte es geheißen. (red, 13.7.2017)