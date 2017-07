Geil: Frühstück mit Innenminister Sobotka

Bezirksblätter verlosen Treffen mit Wolfgang Sobotka in Waidhofen/Ybbs

Waidhofen/Ybbs – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) gehört zu den "25 geilsten Dingen, die man in Niederösterreich erlebt haben muss". Zumindest wenn es nach der Onlineplattform meinbezirk.at geht, die einen entsprechenden Wettbewerb für seine User ausgeschrieben hat.

Die Big 25 der geilsten Dinge in Niederösterreich sind recht vielfältig. Ein Training mit den Langenzersdorfer Highlandern gehört ebenso dazu wie eine Hochzeit im Löwengehege des Tierparks Haag. "Wer Lust auf noch mehr coole Sommerevents hat", kann sich online bis 12. August auch um ein Frühstück mit dem Innenminister in dessen Heimatstadt Waidhofen/Ybbs bewerben. Hier war Sobotka auch früher einmal Bürgermeister.

Als Vorgeschmack auf spannende Gespräche hat Wolfgang Sobotka meinbezirk.at schon mal verraten, was so ein Minister nach dem Aufstehen macht: "Das, was vermutlich die meisten Österreicher tun: Zähne putzen, rasieren, duschen und anziehen." Voll geil! (simo, 12.7.2017)