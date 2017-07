Macron will Trump zum Nationalfeiertag "in den Kreis zurückholen"

Die äußerst wohlwollende Behandlung des US-Präsidenten sorgt in Frankreich auch für Kritik

Es sollte eine große deutsch-französische Party werden: Am Donnerstag, gleich in der Früh, treffen einander die Regierungen Berlins und Paris’ zu einem gemeinsamen "Ministerrat" im französischen Élysée-Palast. Geleitet wird das Treffen gemeinsam von Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron. Es werde ein "prächtiger Empfang mit militärischen Ehren", freute sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Doch der französische Gastgeber wird nicht ganz bei der Sache sein. Nur Minuten nach der obligatorischen Pressekonferenz mit Merkel hastet er zu einem Termin mit Donald Trump. Und es sticht in die Augen, dass Frankreichs medien- und imagebewusster Jungpräsident dem Treffen mit dem so eigensinnigen US-Gast viel mehr Bedeutung beimisst: Das internationale Scheinwerferlicht ist ihm damit sicher, zumal das Besuchsprogramm auch abgesehen von einem längeren Zweiertreffen spektakulär ausfällt. Zuerst geht es zu Napoleons Grab im Invalidendom, und abends dinieren Brigitte und Emmanuel Macron mit Melania und Donald Trump im Sternelokal Jules Verne im Eiffelturm, weit über den Lichtern von Paris.

"Er hat hier nichts verloren"

Am Freitag, folgt der eigentliche Besuchsanlass: Am fran zösischen Nationalfeiertag, dem 14. Juli, werden Macron und Trump gemeinsam die Militärparade abnehmen. Zum 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg werden auch amerikanische Soldaten über die Champs-Élysées defilieren. Merkel wird dann schon längst aus Paris abgereist sein.

Französische Medien registrieren leicht ironisch Macrons Hang zur pompösen Inszenierung. Im Mai hatte er schon den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Schloss Versailles getroffen. Linken-Chef Jean-Luc Mélenchon lehnt Trumps Präsenz am Nationalfeiertag überhaupt schroff ab: "Er hat hier nichts verloren."

Élysée-Sprecher Christophe Castaner ließ darauf verlauten, nicht der amerikanische Präsident werde herausgestellt, sondern sein Land, das Frankreich vor hundert Jahren mitbefreit habe. Statt das Gespräch zu verweigern, wolle Frankreich Trump "die Hand reichen und ihn in den Kreis zurückbringen".

Macron hatte den US-Präsidenten schon beim jüngsten G20-Gipfel im Hamburg geradezu umgarnt. Danach sagte er, er verliere nie die Hoffnung, die Amerikaner von ihrer isolierten Haltung in der Klimapolitik abzubringen.

Syrien und Sahel als Trumpf

Der französische Politologe Dominique Moïsi pflichtet ihm bei: "Putin nach Versailles sowie Trump für den Quatorze Juillet einzuladen, zeugt von einer kohärenten Strategie: Frankreich soll seine Trümpfe ausspielen, und zwar nicht nur Pomp und verflossenen Ruhm, sondern auch den Einsatz der französischen Truppen in vielen Krisenherden." Dabei denkt er an die Militärpräsenz Frankreichs in Syrien und in der afrikanischen Sahelzone.

Mit der Einladung der US-Soldaten auf die Champs-Élysées zeige Frankreich dem hohen Gast aus Washington, dass es einmal eine Zeit gegeben habe, "als die USA groß, weltoffen und generös gewesen waren", führt Moïsi weiter aus, um anzufügen: "Gerade weil Trump narzisstisch und unvorhersehbar ist, könnte er auch beeinflussbar sein." Der Kommentarschreiber Nicolas Domenach ortet auch ein persönliches Eigeninteresse Macrons, indem er an dessen virilen Handshake mit Trump am letzten G7-Gipfel erinnert: "Der Präsident hat erkannt, welchen Nutzen er daraus ziehen kann, wenn er den Vorsteher der größten Supermacht auf dem Gebiet der demonstrativen Männlichkeit her ausfordert."

Trumps Maßlosigkeit und Machismus machten ihn zu einem "perfekten Gegner und idealen Feind". So könne sich Macron nun als der überzeugte Klimaschützer präsentieren, der er gar nie gewesen sei. Und während er mit seinem Staatsgast lachend Schulterklopfen übt, überlässt er die Rolle der gestrengen Trump-Kritikerin Merkel, die am 14. Juli nicht mit von der Partie sein darf.

Vor dem großen Tag übte Macrons Regierung aber noch einmal Selbstkritik. Man sei beim Umgang mit Flüchtlingen nicht "auf der Höhe", sagte Premier Édouard Philippe. Künftig will Paris Asylverfahren schneller abwickeln und Bedingungen für anerkannte Flüchtlinge dafür verbessern. (Stefan Brändle aus Paris, 13.7.2017)