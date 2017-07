Kosten reduzieren mit der Cloud

Das Einsparungspotenzial durch Cloud-Services ist belegbar. Wer sich für eine Migration interessiert, kann durch einfache Tools herausfinden, wie gespart werden kann.

Heute reicht es nicht aus, an bereits überholten Geschäftsmodellen festzuhalten oder etwaige Lücken notdürftig zu schließen. Konkurrenzfähig bleiben und einen wertvollen Kundenstamm halten und ausbauen – bei maximaler Kosteneffizienz: Das sind die Anforderungen an eine moderne IT. Wer sich mit einer Migration beschäftigt, will natürlich wissen, was auf das Unternehmen zukommt – aus rechtlicher, wirtschaftlicher, finanzieller Sicht.

Was die Kosten betrifft, verschafft man sich mit dem TCO Kostenkalkulator einen guten Überblick. Einigen Fragen zur Infrastruktur und zum Workload folgen konkrete Vorschläge, welche Cloud-Services Sinn machen und am besten zum Unternehmen passen.

Wie´s geht? Einfach ausprobieren!