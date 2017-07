All-Internet: Folien aus Österreich schützen OneWeb-Satelliten

Wiener Weltraumfirma Ruag Space liefert Thermalisolation für 900 Satelliten

Das US-Unternehmen OneWeb will mit Hunderten Klein-Satelliten weltweit kostengünstigen Internetzugang ermöglichen. 2018 sollen die ersten Satelliten starten. Vor den extremen Temperaturverhältnissen auf ihrer Flugbahn in rund 750 Kilometer Höhe werden sie durch Folien aus Österreich geschützt. Die Wiener Weltraumfirma Ruag Space liefert die Thermalisolation, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

648 Satelliten sollen Erde umkreisen

Airbus und OneWeb, die 2016 das Gemeinschaftsunternehmen OneWeb Satellites gegründet hatten, haben Ende Juni ihre erste Fertigungslinie für Satelliten im südfranzösischen Toulouse eröffnet. In der 4.600 Quadratmeter großen Anlage sollen zehn Pilot-Satelliten hergestellt werden, um neue Produktionsverfahren zur Massenfertigung von Satelliten zu erproben. Die große Serienproduktion für insgesamt 900 Satelliten soll dann in mehreren Fertigungslinien in einem Werk nahe des NASA-Weltraumbahnhofs in Florida ablaufen, das diese Woche eröffnet wurde.

Im Vollausbau sollen 648 Satelliten die Erde umkreisen, der Rest bleibt als Reserve vorerst auf der Erde. Laut Ruag soll ein globales Breitband-Internetservice für individuelle Nutzer ab 2019 angeboten werden, der Vollausbau bis 2022 abgeschlossen sein.

Forschen an Formen und Isolation

Derzeit werden bei Ruag Space in Wien die genauen Formen und der bestmögliche Aufbau der mehrlagigen Isolation für die kühlschrankgroßen, knapp 200 Kilo schweren Satelliten berechnet. Mehrere Schichten der metallbedampften Kunststofffolie sollen die Sonden über die geplante Lebensdauer von 6,5 Jahren auf konstantem Temperatur-Niveau halten und so die Funktion der Geräte an Bord gewährleisten. Erzeugt wird die Thermalisolation dann im Ruag Space-Werk in Berndorf (NÖ), ab dem Frühjahr 2018 soll sie in Tranchen ausgeliefert werden. (APA, 12.7.2017)