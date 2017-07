Zukunft gesichert: 1860 München einigt sich mit Investor

Die Insolvenz dürfte damit abgewendet sein

München – Nach wochenlangen Verhandlungen ist die Zukunft von 1860 München in der deutschen Regionalliga nach Vereinsangaben gesichert. Der Verein sowie Investor Hasan Ismaik und der Hauptsponsor hätten sich auf einen Deal zur weiteren Finanzierung geeinigt, gaben die Löwen in der Nacht auf Mittwoch bekannt.

Details will Geschäftsführer Markus Fauser am Mittwochnachmittag erläutern. Eine drohende Insolvenz dürfte damit abgewendet sein, die Mannschaft kann am Donnerstag das erste Saisonspiel bestreiten.

Spiele künftig wieder an der Grünwalder Straße

Der Verein konnte laut "Bild" gerettet werden, weil Gesellschafter und Mehrheitseigner Ismaik ein 2018 fälliges Darlehen in Millionenhöhe gestundet hat. Außerdem soll der Jordanier den Vertrag zum Auszug aus der Allianz-Arena unterschrieben haben.

Nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga und dem darauffolgenden Zwangsabstieg in die Regionalliga werden die Sechziger nicht mehr als Mieter in der Arena des Stadtrivalen FC Bayern auflaufen, sondern im Grünwalder Stadion nahe dem Vereinsgelände. (APA, 12.7.2017)