Wie viel Geld das meistgesehene Youtube-Video bringt

Wiz Khalifas "See You Again" ist mit 2,9 Milliarden Views das meistgesehene Video auf Youtube

An der Spitze der meistgesehenen Youtube-Videos hat sich was getan. "Gangnam Style" von Psy wurde nach fünf Jahren von Wiz Khalifas "See You Again" abgelöst. Das Video wurde inzwischen über 2,9 Milliarden Mal angesehen. Mit so vielen Klicks nehmen Youtube auch stattliche Summen ein.

2,9 Milliarden Dollar

"The Next Web" hat ausgerechnet, wie viel Geld ein Video mit derart vielen Views einbringt. Das sei zwar von verschiedenen Faktoren abhängig, durchschnittlich könne man jedoch annehmen, dass es etwa 1.000 US-Dollar pro Million Views gibt. Bei rund 2,9 Milliarden Views kommt ein Video demnach also auf 2,9 Millionen Dollar.

wiz khalifa

Prominente Youtuber verdienen aber auch an weiteren Werbeeinnahmen, etwa durch Produktplatzierung. Das Einkommen von Deutschlands erfolgreichster Youtuberin Bianca Heinicke, kurz Bibi, wird auf über 100.000 Euro im Monat geschätzt. (red, 12.7.2017)