"Quake": Australier qualifiziert sich mit Ping von 280 für Weltmeisterschaft

Der Gamer rückt somit in die Top-32-Liste vor mit Aussicht auf eine Million Dollar Preisgeld

Der australische Profi Daniel De Sousa, besser bekannt unter seinem Gamer-Tag "dandaking", verblüffte bei den "Quake Champions"-Qualifikationsspielen: Mit einem Ping von 280 konnte er sich gegen seine Mitstreiter durchsetzen und somit das Regionalfinale für Nordamerika erreichen. (via Kotaku)

Mit Handicap zur WM

Der Ping gibt an, wie hoch die Latenzzeit zwischen Client und Server ist. Das bedeutet: Je höher der Ping, desto größer ist die Verzögerung im Game, die der Spieler zu Hause erlebt. Ein Ping nördlich der Hunderter Marke erschwert das Kontrollieren des Charakters bereits immens. Bei 280 ist der Handicap kaum vorstellbar. Um einen Eindruck von De Sousas Match Lage zu bekommen: So sieht ein erhöhter Ping aus. Und so hat sich der Australier in die WM geschossen.

"Quake Champions" wird noch 2017 für Windows-Geräte auf den Markt kommen. (ke, 12.7.2017)