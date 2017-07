Russland-Flüge nehmen stark zu: Flughafen Wien mit sieben Prozent Plus

Nach Osteuropa sind im ersten Halbjahr fast 14 Prozent mehr Passagiere abgehoben

Wien/Schwechat – Der Flughafen Wien hat im ersten Halbjahr mehr Reisende abgefertigt: Das Passagieraufkommen legte um 6,9 Prozent auf 11,2 Millionen zu, auch im Juni 2017 gab es mit 2,3 Millionen Reisenden ein Plus von 7,6 Prozent. Kumuliert wurden in der Flughafen-Wien-Gruppe – mit den Auslandsbeteiligungen – im ersten Halbjahr 14,0 Millionen Passagiere beflügelt (plus 9,2 Prozent).

Das Lokalpassagieraufkommen am Flughafen Wien stieg von Jänner bis Juni 2017 um 6,8 Prozent, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Die Zahl der Transferpassagiere kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent nach oben. Die Flugbewegungen sanken im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent, das Frachtaufkommen um 0,7 Prozent. "Wachstumstreiber am Standort Wien sind seit Jahresbeginn vor allem die AUA, Eurowings und Easyjet", so Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann.

Großer Anstieg durch Osteuropa

Im Juni 2017 legte die Zahl der Lokalpassagiere am Wiener Flughafen um 6,8 Prozent zu, jene der Transferpassagiere erhöhte sich um 9,5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahmen die Flugbewegungen um 0,2 Prozent zu, das Frachtaufkommen stieg um 1,9 Prozent. Am 30. Juni wurde mit 91.162 Reisenden der bisher passagierstärkste Tag am Wiener Airport verzeichnet. Besonders rege war der Flugverkehr nach Osteuropa: Das Passagieraufkommen stieg um 13,6 Prozent, was vor allem auf zusätzliche Flüge nach Russland zurückzuführen sei. Auch die Region Afrika habe sich im Juni gut entwickelt, besonders Ägypten, Tunesien und Äthiopien waren laut Kleemann beliebte Ziele.

Die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe, mit den Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice, verbuchte im ersten Halbjahr ein Plus von 9,2 Prozent auf 14,0 Millionen Reisende. Ein kräftiges Plus von 20,3 Prozent wurde am Flughafen Malta verzeichnet, dort wurden von Jänner bis Juni 2017 2,6 Millionen Passagiere beflügelt. (APA, 12.7.2017)