Noch schlechter: S&P senkte Venezuelas Rating

Anhaltende Verschlechterung der Konjunktur und politische Spannungen als Gründe genannt

Caracas – Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) senkt den Daumen über Venezuela. Die langfristigen Verbindlichkeiten würden nun nur noch mit der Note "CCC-" nach zuvor "CCC" bewertet, teilten die US-Bonitätswächter am Dienstagabend mit. Der Ausblick sei negativ.

Gründe seien die anhaltende Verschlechterung der Konjunktur und politische Spannungen. Zudem bestehe das Risiko eines Zahlungsausfalls des südamerikanischen Landes in den nächsten Monaten.

In Venezuela spitzt sich die politische Krise immer stärker zu. Seit Monaten gibt es teils gewaltsame Proteste der Opposition gegen den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro, der für die miserable Wirtschaftslage in dem ölreichen Land verantwortlich gemacht wird. In der Bevölkerung herrscht große Wut, weil Lebensmittel und Medikamente knapp werden. Kritiker werfen Maduro vor, wie ein Diktator zu herrschen. (APA/Reuters, 12.7.2017)