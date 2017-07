Wo die Studierenden am zufriedensten sind

Universum Talent Survey: An der Spitze gibt es wenig Veränderung, die Zufriedenheit aber an allen österreichischen Hochschulen abgenommen

An der Universität für Bodenkultur (Böku) und an der IMC FH Krems sind die Studierenden am zufriedensten, lautet das Ergebnis des aktuellen Universum Talent Survey des Beratungsunternehmens Universum. Mehr als 11.000 Studierende an über 30 österreichischen Hochschulen haben die Fragen zur Hochschulzufriedenheit und ihren Karriereerwartungen beantwortet.

Abgefragt wurden unter anderem die Bereitschaft die eigene Hochschule weiterzuempfehlen, die generelle Zufriedenheit mit der Hochschule, und ob sich Studierenden bei erneuter Wahl der Hochschule wieder für dieselbe Hochschule entscheiden würden.

An der Spitze keine Veränderung

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Spitzenpositionen gleich geblieben. Bei den Unis folgt nach der Boku die Montanuni Leoben und die Technischen Uni Graz. Hinter der IMC FH Krems folgen das Management Center Innsbruck (MCI) und die FH Technikum Wien auf den Plätzen.

Geändert hat sich aber die generelle Zufriedenheit. Auf einer Skala von 1 bis 10 hat bei Studierenden einer Uni der dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Punkte abgenommen und liegt jetzt bei 6,8, bei FH-Studierenden fiel er um 0,8 Punkte auf 7,5.

Die Ergebnisse des Universum Talent Surveys 2017 sind Teil des weltweiten Karriereumfrage mit jährlich über 1.000.000. befragten Studierenden & Young Professionals. (red, 12.7.2017)