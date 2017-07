Ötztal: Neue Hängebrücke über Schlucht am Gurgler Ferner

Zum Start der Wandersaison 2017 überspannt eine 142 Meter lange Brücke den Gurgler Ferner in Obergurgl-Hochgurgl

Keine weitere Touristenattraktion, sondern eine Notwendigkeit stellt die Hängebrücke über die Schlucht des Gurgler Ferners dar. Der bisherige Übergang am Talboden verlangte nach einer Alternative, denn die Gefahr von Steinschlag beeinträchtige die Sicherheit in diesem Bereich, heißt es in einer Aussendung. Außerdem zerstörte das Hochwasser mehrmals die bislang eingesetzte Brücke. Im Sommer 2016 starteten die Arbeiten für das Projekt auf einer Höhe von 2.465 Metern und konnten nach nur acht Wochen im Herbst abgeschlossen werden.

Ende des Provisoriums

"Als einzige permanente Lösung blieb uns nur der Bau einer Brücke übers Tal. Speziell für Wanderer ist es wichtig, dass diese Strecke erschlossen bleibt. Ich hoffe, dass viele Menschen die Brücke benützen", erzählt Initiator Franz Reich aus Obergurgl. Mit dem kontinuierlichen Rückgang des Gletschers verschärfte sich die Lage von Jahr zu Jahr. "Unsere Gäste müssen die Chance haben, ihre Tour sicher zu absolvieren", weist Reich auf den Stellenwert der Investition hin.

Auch Georg Gufler, Hüttenwirt auf der Langtalereckhütte, bezeichnet die Verbindung als unverzichtbar: "Normale Wanderer hatten in der letzten Zeit keine Chance mehr, den Talkessel zu überqueren. Viele der Berggeher suchen heute Rundwege ohne Gletscherüberquerung. Fehlt ein funktionierender Anschluss an die Nachbarhütten drohen uns Rückgänge."

Stratosphärenforscher als Namenspate

Die Frage der Namensfindung für das Bauwerk war schnell geklärt. Im Sinne der Verbundenheit trägt dieses den Namen der weltbekannten Forscherfamilie Piccard. Im Mai 1931 landete Stratosphärenforscher Auguste Piccard am Gurgler Gletscher. Der damalige Schauplatz für die spektakuläre Notlandung war in unmittelbarer Nähe zum Standort der neuen Brücke. Das historische Ereignis verhalf dem Bergdorf zu internationalen Ruhm. Im Jänner 2017 begab sich Enkel Auguste Piccard auf die Spuren seines Großvaters und besuchte erstmals Obergurgl-Hochgurgl.

Die Gesamtkosten für das nunmehr realisierte Vorhaben vom Ortsausschuss Obergurgl-Hochgurgl belaufen sich auf insgesamt 411.000 Euro. Als Partner beteiligten sich das Land Tirol, Ötztal Tourismus und der Deutsche Alpenverein mit Förderungen.



Für einen sicheren Zustieg legten die Bauhofmitarbeiter von Ötztal Tourismus den Weg auf beiden Talseiten zur Hängebrücke neu an. Zudem kontrollieren Mitarbeiter des Verbandes jährlich den technisch einwandfreien Zustand. Damit im Winter abgehende Lawinen von der Ramolseite der Brücke nichts anhaben können, wird der Gehweg im Herbst auf 30 Metern Länge abgedeckt. Von Oktober bis zum Start der Sommersaison ist die Brücke somit nicht begehbar. (red, 12.7.2017)