Tausende Kanadier fliehen vor sich ausbreitenden Bränden

Vancouver – Die Feuerwehr an der Westküste Kanadas stellt sich auf eine Ausweitung der seit dem Wochenende wütenden Waldbrände ein. Starke Winde und Blitzschläge könnten die Feuer am Mittwoch noch verstärken und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Williams Lake treiben, erklärten die Behörden am Dienstag (Ortszeit).

Die rund 10.000 Einwohner der Stadt sollten sich darauf vorbereiten, ihre Häuser verlassen zu müssen. Bis Dienstag wurden wegen der Brände bereits 14.000 Menschen in der Provinz British Columbia aus ihrem Zuhause vertrieben.

Plünderungen in betroffenen Gebieten

In der gesamten überwiegend ländlichen Region brannten nach Angaben der Provinzverwaltung knapp 220 Feuer. Rund 1.000 Feuerwehrleute seien im Einsatz, Unterstützung komme auch aus anderen Provinzen. Der Sender CBC berichtete, dass zahlreiche Häuser zerstört worden seien. Straßen seien nicht passierbar. Die Polizei erklärte, mindestens zehn Menschen wegen des Verdachts auf Plünderung leer stehender Häuser und Wohnungen festgenommen zu haben.

Die Waldbrände im US-Staat Kalifornien konnten unterdessen weiter eingedämmt werden. Kühlere, feuchte Luft vom Meer sei den Einsatzteams in einigen Regionen zur Hilfe gekommen, berichtete die "Los Angeles Times". (APA, 12.7.2017)

