Rechtsextremisten wollen Flüchtlingsboote im Mittelmeer stoppen

Schiff der identitären Bewegung auf dem Weg zu Einsatz vor libyscher Küste

Rom/Tripolis – Ein Zusammenschluss von Rechtsextremisten aus mehreren europäischen Ländern will die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer durch Hilfsorganisationen blockieren. Ein 40 Meter langes Schiff sei auf dem Weg zu einem Einsatz gegen Schlepper und NGOs vor der libyschen Küste, teilten die Organisatoren der Mission "Defend Europa" ("Europa verteidigen") am Dienstag mit.

Hinter der Aktion stehen in erster Linie deutsche, französische und italienische Mitglieder der Identitären Bewegung, die in Deutschland wegen ihrer völkischen Ideologie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Rechtsextremisten hatten Mitte Mai eine Finanzierungskampagne im Internet gestartet und insgesamt 76.000 Euro eingesammelt. Sie charterten das Schiff "C-Star", das nun auf dem Weg nach Sizilien ist, um dort in der kommenden Woche die Aktivisten an Bord zu nehmen und dann Kurs auf die libysche Küste zu nehmen.

Blockade der NGOs geplant

Die rechten Aktivisten wollen die Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen blockieren, um zu verhindern, dass die Bootsinsassen nach Italien gebracht werden. Stattdessen wollen sie die libysche Küstenwache alarmieren, damit diese die Flüchtlinge zurück in das nordafrikanische Land schickt.

Mehrere NGOs, die im Mittelmeer zur Rettung von Flüchtlingen im Einsatz sind, blicken mit Sorge auf die Initiative der Rechtsextremisten. Ein Anti-Rassismus-Komitee der französischen Regierung verurteilte die Aktion und leitete juristische Schritte ein.

Bereits im Juni hatte das Online-Bezahlservice Paypal eine Spendensammelaktion der Identitären für die Mittelmeerkampagne gestoppt. Davor hatten sie aber bereits in nur drei Wochen 63.000 Euro beisammen gehabt. Auch ein Youtube-Video war entfernt worden, da es gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen habe, so die offizielle Begründung. (APA, red, 12.7.2017)