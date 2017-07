Selbstorganisation bei Sonnenblumen entdeckt

Buenos Aires – Sonnenblumen gelingt es, selbst in dicht bewachsenen Feldern in der Sonne zu stehen. Das wird dank eines speziellen genetisch fixierten en Programms möglich, wie argentinische Forscher um Mónica López Pereira (Uni Buenos Aires) im Fachblatt "PNAS" schreiben: Die Pflanzen neigen sich nach rechts und links und optimieren so den Lichteinfall, was sich im Sonnenblumenfeld als selbstorganisiertes symmetrisches Zickzackmuster zeigt. (red, 12.7.2017)

PNAS: "Light-mediated self-organization of sunflower stands increases oil yield in the field"