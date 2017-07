Qualmendes iPad im Flugzeug: Vermutlich Lithium-Akku überhitzt

Untersuchungsbericht nach Vorfall im Jahr 2014

Die Überhitzung eines Lithium-Akkus war vermutlich die Ursache dafür, dass im September 2014 an Bord einer AUA-Maschine das iPad eines Passagiers zu qualmen begonnen hat. Das geht aus dem Untersuchungsbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hervor, über den das Online-Portal "Aviation Herald" am Dienstag berichtete.

Keine Verletzten

Der in Wien gestartete Airbus A321 mit Ziel Kairo befand sich im Sinkflug, als der Passagier sein rauchendes Tablet – noch original verpackt – in die vordere Bordküche brachte. Die Kabinenbesatzung setzte drei Halon-Feuerlöscher und Wasser ein, um den Rauch bzw. den Brand zu bekämpfen. Weiter ist nichts passiert, die Maschine mit 100 Passagieren landete planmäßig in Kairo. (APA, 11.7.2017)