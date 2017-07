Migrationsexperte: "Trumps Dekrete sollten Marschrichtung vorgeben"

Martin: Politiker senden sicher Signale. Die Zahl der Mittelamerikaner in den USA ist gestiegen, als sie wussten, dass sie dort Papiere bekommen, in die Schule gehen dürfen und arbeiten können. Und ich glaube, dass Trump nun den gegenteiligen Effekt hat. Es ist aber sehr schwer, Politik-Statements in Zahlen zu fassen – und viele Effekte halten nicht lange an.

Philip Martin ist Professor für Landwirtschafts- und Ressourcenwirtschaft an der University of California in Davis. Der Spezialist für Migration und Arbeitsmärkte hat mehrfach vor dem US- Kongress ausgesagt und die UN in Fragen von Arbeit und Migration beraten. Er war auf Einladung des International Center for Migration Policy Development (ICMPD) in Wien.