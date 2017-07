Djokovic durch, Muguruza und Williams im Halbfinale

37-jährige US-Amerikanerin schlägt Paris-Siegerin Jelena Ostapenko

London – Der dreifache Wimbledon-Sieger Novak Djokovic hat am Dienstag das Viertelfinal-Tableau des dritten Saison-Tennis-Grand-Slams komplettiert. Der Serbe besiegte in einem am Vortag vertagten Achtelfinale auf dem "heiligen Rasen" von London als Nummer zwei den ungesetzten Franzosen Adrian Mannarino 6:2,7:6(5),6:4. Im Viertelfinale am Mittwoch trifft Djokovic auf Thiem-Bezwinger Tomas Berdych (CZE-11).

Nach einer weiteren Lehrstunde in Sachen Rasentennis ist Venus Williams (37) nur noch zwei Siege von ihrem sechsten Titel in Wimbledon entfernt. Die älteste Teilnehmerin im Turnier zeigte der 17 Jahre jüngeren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland beim 6:3, 7:5 die Grenzen auf. Sie trifft im Halbfinale auf Simona Halep (ROM) oder die britische Hoffnungsträgerin Johanna Konta.

Ebenfalls das Halbfinale erreichte Garbine Muguruza. Die Spanierin gewann gegen die Russin Swetlana Kusnezowa mit 6:3, 6:4 und spielt am Donnerstag entweder gegen Magdalena Rybarikova (SVK) oder Coco Vandweghe (USA) um ihr zweites Finale im All England Club nach 2015. (APA, sid, 11.7.2017)

Viertelfinale Herren:

Andy Murray (GBR/1) – Sam Querrey (USA/24)

Gilles Muller (LUX/16) – Marin Cilic (CRO/7)

Milos Raonic (CAN/6) – Roger Federer (SUI/3)

Tomas Berdych (CZE/11) – Novak Djokovic (SRB/2)

Halbfinale Damen:

Garbine Muguruza (ESP/14) – Magdalena Rybarikova (SVK)/Coco Vandeweghe (USA/24)

Venus Williams (USA/10) – Johanna Konta (GBR/6)/Simona Halep (ROU/2)