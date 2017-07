Welche Wahlen nach der Nationalratswahl anstehen

2018 werden die Wähler von vier Bundesländern zur Urne gerufen

Wien – Wenn am 15. Oktober die Nationalratswahl geschlagen ist, beginnen nicht nur die Koalitionsverhandlungen, sondern auch die Vorbereitungen für die Wahlkämpfe in den Bundesländern: 2018 finden gleich vier Landtagswahlen statt – in Tirol, Kärnten, Salzburg und Niederösterreich.

Drei davon sind schwarz dominiert, deren Landeshauptleute erhoffen sich Aufschwung durch ein möglichst gutes Abschneiden des neuen ÖVP-Chefs Sebastian Kurz. Im Februar geht in Tirol Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seine zweite Wahl. In Niederösterreich stellt sich Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die heuer Erwin Pröll ablöste, ihrer ersten Wahl, es geht um die absolute Mehrheit. Im März ist Peter Kaiser (SPÖ) in Kärnten dran, er hatte 2013 den ersten Platz von der FPÖ zurückgeholt. In Salzburg ist der genaue Wahltermin noch offen, Wilfried Haslauer (ÖVP) hat den von der SPÖ zurückgeholten Landeshauptmannsessel zu verteidigen. (red, 11.7.2017)