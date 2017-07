"Despacito" offizieller deutscher Sommerhit 2017

Song von Luis Fonsi und Daddy Yankee erfüllt laut GfK Entertainment die Kriterien

Baden-Baden – Die Latin-Nummer "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee ist zum offiziellen deutschen Sommerhit 2017 gekürt worden, wie GfK Entertainment am Dienstag mitteilte. Der Song steht seit elf Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Der Song ist der erste spanischsprachige Sommerhit seit "Ketchup Song" von Las Ketchup aus 2002. Der Siegertitel 2016 war "Don't Be So Shy" von Imany.

marlon alves

Der "offizielle Sommerhit" muss laut GfK Entertainment verschiedene Kriterien erfüllen: Er hat eine eingängige Melodie, ist zum Tanzen geeignet, verbreitet Urlaubsstimmung und wird in den Clubs rauf und runter gespielt. Er soll auf Platz 1 der Charts stehen und von einem Künstler stammen, der in den Jahren zuvor keine großen Charterfolge feiern konnte. Dazu kommen hohe Abrufe auf Streaming-Portalen und bei Social Media-Plattformen. (APA, 11.7.2017)