Bis zu 170 Ermittler sollen G20 Krawalle untersuchen

Hamburger Polizei plant G-20-Sonderkommission, die 2000 Fotos auswerten soll – Polizeipräsident Meyer: Einheit soll Arbeit zügig aufnehmen

Hamburg – Für die Ermittlungen zu den Krawallen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg will die Polizei in der Hansestadt eine Sonderkommission mit bis zu 170 Ermittlern einsetzen. Etwa hundert bis 110 Beamte sollten aus Hamburg kommen und bis zu 60 weitere aus anderen Bundesländern, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag vor Journalisten.

Die Polizei will bei der Fahndung nach den Gewalttätern bei den G20-Krawallen in Hamburg über 2000 Fotos auswerten. Die Bilddateien stammen nach Angaben von Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer teilweise von Handy-Aufnahmen, die der Polizei zur Verfügung gestellt wurden. Zudem müssten Hunderte Stunden Videoaufnahmen der Sicherheitskräfte ausgewertet werden, sagte Meyer am Dienstag. Bislang seien rund 50 Haftbefehle ausgestellt worden. Für die Fahndung werde eine 170 Mitglieder umfassende Sonderkommission eingesetzt.

"Straßenkämpfer-Mentalität"

Meyer erklärte, bei den Krawallen seien auch ausländische Gewalttäter mit einer "sehr professionellen, kriminellen Straßenkämpfer-Mentalität" registriert worden. Zu den nun eingeleiteten Maßnahmen gehöre auch die Untersuchung der Tatorte. Dabei werde nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren gesucht und Zeugen befragt.

Am Rande des Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) hatten sich am Freitag und Samstag militante Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bundesjustizminister Heiko Maas bat inzwischen die EU-Partner, bei der Fahndung nach Gewalttätern rasch zu helfen und zügig europäische Haftbefehle zu vollstrecken, die von deutscher Seite ausgestellt würden.

Auch Österreicher in U-Haft

Im Zuge der Ausschreitungen ist auch ein Österreicher in Untersuchungshaft genommen worden wie Oberstaatsanwältin Nana Frombach besätigte.

Dem 23-jährigen Mann werde vorgeworfen, im Vorfeld des Gipfels am 4. Juli mehrere Glasflaschen auf Polizeifahrzeuge geworfen und mit einem Flaschenwurf eine Passantin am Kopf getroffen zu haben. Sie erlitt eine Platzwunde. (APA, Reuters, 11.7.2017)