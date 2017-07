Die untergetauchten Weißen Haie des Mittelmeers

Eine genetische Untersuchung indes lässt eine starke Isolation der mediterranen Population vermuten. Die mitochondriale DNA von vier verschiedenen Exemplaren zeigte größte Ähnlichkeit mit Artgenossen aus dem Pazifik und nicht mit atlantischen Weißen Haien, wie Forscher in den Proceedings of the Royal Society of London B berichten.

Ein solches Haibaby fingen türkische Fischer im Juli 2011 in der Bucht von Edremit. Es durfte wieder schwimmen, aber es war nicht das erste seiner Art. Schon im Vorjahr hatte man zwischen der Insel Lesbos und dem türkischen Festland drei Minihaie in Netzen gefunden. Die Bucht dient vermutlich als Wochenstube. Weitere Brutplätze vermuten Forscher in der Straße von Sizilien und der östlichen Adria.

Niemand weiß, wie viele Weiße Haie im Mittelmeer leben, erklärt Gabriel Morey. Sicher sei lediglich, dass sie überaus selten sind. Womöglich gebe es nur ein paar Hundert geschlechtsreife Exemplare. Von den Großfischen selbst geht kaum eine Bedrohung aus. Zwar hat es in der Vergangenheit auch an europäischen Küsten vereinzelt Angriffe auf Menschen gegeben, aber in Anbetracht der vielen Millionen unbehelligter Badegäste ist das Risiko offenbar extrem gering. Die letzte Attacke fand 2008 vor der kroatischen Insel Vis statt. Das Opfer überlebte.

Ihrer Gefährdung zum Trotz können sich nur wenige Menschen für den Schutz der Raubfische begeistern. "Weiße Haie haben einen fürchterlichen Ruf", betont Boldrocchi. So mancher könnte deshalb gezielt von Fischern getötet werden. Die Tiere scheinen sich in letzter Zeit auch gerne nahe von Thunfischgehegen herumzutreiben. Das schafft zusätzliches Konfliktpotenzial.

Den gesammelten Daten zufolge scheint der Weiße Hai hauptsächlich in der westlichen Hälfte des Mittelmeers und in adriatischen Gewässern vorzukommen. Vor der relativ fischreichen ägyptischen Küste dürften die Tiere ebenfalls zu finden sein, meint Boldrocchi, doch Informationen von dort schaffen es kaum bis nach Europa.

Ginevra Boldrocchi, Wissenschafterin an der Università degli Studi dell'Insubria in Como, hat solche Berichte mit einigen Kollegen ausgewertet. Insgesamt konnten die Forscher dabei auf 628 verschiedene Aufzeichnungen zurückgreifen. Die Details der Studie wurden vor kurzem online vom Fachmagazin Reviews in Fish Biology and Fisheries veröffentlicht.

Früher habe man sie allerdings auch ab und zu in Thunfischnetzen gefangen, die in Küstennähe aufgestellt waren. Das passierte fast nur im Winter, denn Weiße Haie mögen's kühl. "Sie bevorzugen Temperaturen um die 15 Grad Celsius", sagt Morey. Im Sommer aber befinde sich die sogenannte Thermokline, der Grenzbereich zwischen warmem Oberflächen- und dem kälteren Tiefenwasser, in 40, 50 Meter Tiefe. Normalerweise kreuzen die Großhaie dann unterhalb dieser Schicht.

