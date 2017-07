Beobachtungsstelle meldet Tod von IS-Chef Baghdadi in Syrien

Organisation spricht von "gesicherter Information" – Pentagon kann Berichte "zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen"

Damaskus – Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte will über "gesicherte Informationen" verfügen, die den Tod von IS-Chef Abubakr al-Baghdadi bestätigen. Man habe dafür mehrere Bestätigungen von Informanten im Land erhalten, teilte das Netzwerk mit Sitz in London am Dienstag mit. Dabei soll es sich um hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir ez-Zor handeln.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte in einer Reaktion, Erkenntnisse der US-Geheimdienste würden die Meldung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Beweise in Forum von Bild- oder DNA-Material scheint es bisher weiterhin nicht zu geben.

IS-Chef angeblich in Raqqa gestorben

Das russische Militär hatte jüngst erklärt, der IS-Chef sei möglicherweise bei einem Luftangriff am 28. Mai auf die syrische Stadt Raqqa ums Leben gekommen. Auf diesen scheint auch der Bericht der Beobachtungsstelle zu verweisen.

Die USA hatten auch damals erklärt, sie könnten das nicht bestätigen. Auch Vertreter der irakischen Regierung äußerten sich damals skeptisch.

Hingegen meldete Ende Juni die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA, Baghdadi sei umgekommen. Ein russischer Parlamentsabgeordneter erklärte zudem: "Wenn der Verteidigungsminister dem Präsidenten vom Tod des Chefs des 'Islamischen Staates' berichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch", sagte Viktor Oserow in Moskau. Diese Information sei fast zu 100 Prozent sicher, sagte er der Agentur Interfax. Auch der Ex-Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Nikolai Kowaljow, meinte, er glaube an die Seriosität der Quellen des Militärs.

Der Tod des Chefs des "Islamischen Staats" wurde bereits mehrfach vermeldet, seitdem er 2014 im irakischen Mossul ein Kalifat ausgerufen hatte. Am Montag hatte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi den Sieg über den IS in Mossul erklärt. Hauptstützpunkt der Miliz ist nunmehr das syrische Raqqa. (Reuters, red, 11.6.2017)