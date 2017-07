Ihre Polizeierlebnisse im Urlaub

Kaum setzt die Reisewelle ein, läuten die Telefone bei den Juristen der Verkehrsclubs, wegen hoher oder ungerechter Strafen im Ausland, Sturm

Die Polizei, dein Freund und Kassier. "Die ersten Urlauber kehren zurück, und schon laufen die Telefone beim ARBÖ heiß. Grund dafür sind die Behörden in beliebten Urlaubsländern der Österreicher wie Italien, Slowenien, Ungarn oder Kroatien, die jede auch noch so kleine Verfehlung im Straßenverkehr mit teil horrenden Strafen ahnden", schreibt der ARBÖ in einer Aussendung.



Fahrfehler im Ausland passieren natürlich leicht. Auf der Suche nach der richtigen Adresse biegt der eine ohne Blinken ab, der andere dreht dort um, wo er nicht dürfte, ein weiterer überschreitet das Tempolimit – einfach weil er im Konvoi mitfährt, wird aber als einziger rausgefischt – Verkehrskontrolle, aber supergenau, Strafe, aber superhoch.

Urlaubsfalle Straßenverkehr

Wurden Sie im Urlaub schon einmal zu hart gestraft? Haben Sie besondere Milde erfahren? Haben Sie die Hilfe von Juristen gebraucht?