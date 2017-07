Bayern holen James Rodriguez von Real

25-jähriger Mittelfeldspieler kommt leihweise für zwei Jahre, Kaufoption inklusive – Wunschspieler von Ancelotti

München – Bayern München hat den Kolumbianer James Rodriguez von Real Madrid verpflichtet. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird für zwei Jahre ausgeliehen, zusätzlich verfügen die Bayern über eine Kaufoption, teilte der Klub von David Alaba am Dienstag mit.

Laut dpa-Informationen bezahlen die Münchner zehn Millionen Euro Leihgebühr, die feste Verpflichtung 2019 würde 35 Millionen kosten. "Die Verpflichtung von James Rodriguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Rodriguez wird seinen Vertrag unterschreiben, nachdem er den Medizincheck absolviert hat.

Der Kolumbianer war mit sechs Treffern Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien. Mit Real hat er in den vergangenen drei Jahren je zweimal die Champions League und die Fifa-Klub-WM sowie einmal die spanische Meisterschaft gewonnen. In 111 Pflichtspielen erzielte er 36 Tore und leistete 41 Assists. (APA, 11.7.2017)