2,895 Milliarden Views: Das Video, das "Gangnam Style" vom Youtube-Thron gekickt hat

"Gangnam Style" hatte fünf Jahre lang den Platz als meistgeklicktes Video inne

Fünf Jahre lang war "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers Psy das meistgesehene Video auf Youtube. 2,894 Milliarden Mal wurde es bisher angeglickt. Nun aber gibt es einen neuen König an der Spitze der Youtube-Charts: Wiz Khalifa.

Aufholjagd

Das 2015 veröffentlichte Musikvideo zu "See You Again" ist nun mit 2,895 Milliarden Views das am meisten angeklickte Video der Plattform, berichtet "Mashable".

wiz khalifa Die neue Nummer eins auf Youtube.

officialpsy Psy hielt sich fünf Jahre an der Youtube-Spitze.

Wie lange es sich an der Spitze halten kann, ist jedoch fraglich. Denn "Despacito" von Luis Fonsi hat mit 2,483 Milliarden Views alleine seit Jänner 2017 eine rasante Aufholjagd gestartet. Davor muss es allerdings noch "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars mit 2,55 Milliarden Views und "Sorry" von Justin Bieber mit 2,635 Milliarden Views überholen. (red, 11.7.2017)