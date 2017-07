"Battlefront 2"-Beta startet im Oktober mit neuen Dog-Fights

Zwei spielbare Modi sind in der Vorabversion verfügbar, die für PC, PS4 und Xbox One kommt

EA und Dice haben die Beta für den "Star Wars"-Shooter für den 6. Oktober angekündigt. Vorbesteller erhalten bereits zwei Tage früher Zugang. Die "Battlefront 2"-Beta endet am 9. Oktober.

Vorbesteller haben die Wahl zwischen einer Standard-Edition und einer Elite-Trooper-Deluxe-Edition. Ein weiterer Vorbesteller-Bonus ist Yodas "Lightsaber Mastery Star Card".

Inhalt

Derselbe Schauplatz in Naboo, der bereits auf der E3 gezeigt wurde und in der Closed-Alpha enthalten war, wird auch in der Beta zur Verfügung stehen. Daneben gibt es zwei spielbare Modi. Im "Galactic Assault" kämpfen 40 Spieler in Theed (Naboo) mit einer von vier auswählbaren Klassen. Dazu gehören Assault, Heavy, Officer und Specialist. Außerdem werden Helden und Fahrzeuge mit von der Partie sein.

Der neue "Starfigher Asssault"-Modus erlaubt es Spielern, an Weltraumschlachten während der Originaltrilogie teilzunehmen. Hier sind mehrphasige, missionsorientierte Kämpfe angesagt. (ke, 16.7.2017)